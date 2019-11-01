Москва, , 13:37 — REGNUM В Госдуме считают абсурдными заявления представителя Госдепа США о возможном участии России в протестах в Чили, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Государственная Дума

«Ну как же можно было обойтись без России в политическом кризисе в Чили! В Госдепе США больше нечем заняться, как искать повсюду загадочный «русский след». Как всегда — никаких доказательств и фактов, поскольку их не существует. Абсурдность заявлений и некомпетентность американских чиновников переходит все границы», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Госдеп США объявил об обнаружении следов «российского вмешательства» в протестные акции в Чили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американского внешнеполитического ведомства.

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