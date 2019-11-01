Москва, 1 ноября 2019, 13:29 — REGNUM У ОБСЕ есть сутки на предоставление отчёта о выполнении украинской стороной своих обязательств по отведению войск в районе Золотого. Об этом 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Кроме того, он уточнил, что на данный момент в районе разведения войск с украинской стороны не зафиксировано никаких движений, которые можно было квалифицировать как нарушение соглашения о разведении войск.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), гвардии полковника Михаила Филипоненко, Луганская Народная Республика закончила мероприятия по отводу в рамках возобновления разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
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