Уфа, , 13:27 — REGNUM Симферопольские чиновники изучают и внедряют наработки уфимских коллег. Об этом 1 ноября сообщила руководитель сектора международного сотрудничества администрации Симферополя Анна Агопьян на встрече в муниципалитете Уфы.

По словам уфимских чиновников, 1 ноября в Уфе состоялась встреча с делегацией города Симферополь Республики Крым, которая прибыла в Башкирию с официальным визитом.

Симферопольских коллег уфимские чиновники ознакомили с наработками и опытом в реализации проектов в разных сферах.

По словам руководителя сектора международного сотрудничества администрации города Симферополя Анна Агопьян, симферопольцы очень заинтересованы в обмене передовым опытом. Особенно интересны наработки и опыт в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в сентябре текущего года уфимские руководители образовательных учреждений познакомились с организацией системы образования и дошкольного воспитания Симферополя, а уфимский фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» совершил гастрольное турне по Крыму.