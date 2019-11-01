Калининград, , 13:19 — REGNUM МИД РФ разрабатывает законопроект, согласно которому уже с 1 января 2021 года иностранцы смогут посещать все самые востребованные туристами города России по электронной визе. Об этом сегодня, 1 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook сообщает посольство России в Литве. Предположительно, срок пребывания составит 16 дней.

Диппредставительство не уточняет, будет ли электронная виза бесплатной, как сейчас действующая для иностранцев в Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Электронные визы для посещения Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт‑Петербурга и Ленинградской области оформляются на специальном сайте МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатные электронные визы в Калининградскую область вызвали настоящий ажиотаж у граждан Литвы и Польши, в свою очередь бесплатные визы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область пользуются повышенным спросом у граждан Эстонии и Финляндии.