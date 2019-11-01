Кампала, , 13:37 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени призвал судей африканских стран использовать «традиционную систему правосудия», что, по его словам, поможет обеспечить общественную гармонию. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Мусевени во время четвертого диалога сотрудников судебных органов, организованного Африканским судом по правам человека в Кампале.

По его словам, западная судебная система, которой в настоящее время следует Уганда, основана на доказательности, а не на мирном сосуществовании.

«Я думаю, что для вас (африканских судей) это будет хорошим шансом увидеть, что с традиционной системой правосудия, мы все также будем бороться за права человека, а также укрепим гармонию в обществе», — сказал он.

Президент добавил: «Даже если кто-то поступил неправильно, традиционная система не ставит на нем клеймо».

Далее в своем выступлении Мусевени призвал африканских судей всегда отдавать приоритет рассмотрению дел, которые потенциально приведут к экономическому развитию стран африканского континента, а не таких дел, как вооруженные нападения.

Он также сообщил о необходимости казнить через повешение тех, кто хладнокровно убивал других, вместо того, чтобы давать им тюремные сроки.

Мусевени добавил, что он верит в «закон Моисея» в Библии, который он понимает как «око за око и зуб за зуб».