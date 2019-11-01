Луганск, , 13:17 — REGNUM Луганская Народная Республика (ЛНР) закончила мероприятия по отводу в рамках возобновления разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотой в Донбассе. Об этом 1 ноября сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко.

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое», — приводит слова Филипоненко Луганскинформцентр.

Также он отметил, что об этом были уведомлены представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая осуществляла контроль на этом участке разведения сил и средств.

«Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне», — подчеркнул руководитель представительства ЛНР в СЦКК.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщили о том, что за минувшие сутки украинские военные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 128 единиц боеприпасов.