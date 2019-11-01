Москва, , 13:08 — REGNUM Турецкий генерал, заявивший, что Третьей мировой войны избежать не удастся и главными её участниками станут Россия, Китай и США, откровенно бредит, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия имеет конфликт с Западом, что и подтверждается взаимными санкциями. А вот с Китаем и Индией у России прекрасные отношения. Индия и Китай важные покупатели российского оружия, в том числе за рубли. Плюс ОДКБ, Казахстан — ключевая страна тюркского мира.

Невозможно не видеть усиления сотрудничества России и Турции по Сирии и другим вопросам, а также России и тюркского мира в целом. Это нравится далеко не всем, в том числе и в Турции, где по-прежнему очень сильно влияние США.

Видимо, отсюда такие публикации, которые пытаются изобразить Россию союзником или вассалом США. Да и ментально Россия намного ближе к Азии, чем к Европе.

Третья мировая война очень маловероятна. Очень мощный сдерживающий фактор — ядерное оружие», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Третьей мировой войны избежать не удастся, и главными её участниками станут Россия, Китай и США. Об этом пишет в своей книге «Третья мировая война» генерал-майор ВС Турции в отставке Осман Памукоглу.

Читайте также: Турецкий эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне