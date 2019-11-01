Москва, , 13:03 — REGNUM Доказательств того, что американские военные ликвидировали в Сирии именно главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, у Службы внешней разведки РФ нет. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Читайте также: США ликвидировали лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади — СМИ

«У нас нет генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом» — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным источников в Пентагоне, главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб, большую часть которой контролируют различные террористические группировки, находящиеся под контролем турецких спецслужб. О ликвидации аль-Багдади президент США Дональд Трамп заявил 27 октября.

Также по теме: ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали отомстить США за убийство аль-Багдади

По словам главы Белого дома, главарь террористов во время штурма его дома американским спецназом «Дельта» привёл в действие пояс смертника, и «от него мало что осталось», но тем не менее американские спецназовцы сделали некие идентификационные тесты прямо на месте и убедились, что это был действительно номинальный главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией о ликвидации аль-Багдади.