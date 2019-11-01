Москва, , 13:02 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов надеется, что закон о Рунете защитит право граждан на доступ к информации и не станет инструментом цензуры, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

«В Конституции сказано предельно ясно: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». И точка! Заметьте, речь идет не о СМИ или журналистике, а о более широком явлении — о массовой информации, как о всеобщем достоянии граждан. Очевидно, что глобальные коммуникации полностью подходят под это определение», — указал Миронов.

По его логике, если жители России потеряют доступ к интернету, значит, государство не обеспечило конституционные права граждан ‑ и в сфере информации, и в сфере безопасности, и в сфере бесперебойной работы инфраструктуры.

«Угроза изоляции России более чем реальна, и мы не имеем права ее игнорировать. Равно как и давать волю тем, кто рассчитывает под благовидными предлогами «зарегулировать» Рунет и ввести цензуру, стремясь оградить себя от критики и политической конкуренции», — рассуждает парламентарий.

Для России неприемлем путь КНР, где создана система контроля над Сетью «Золотой щит».

«Нам не нужны ни «золотой щит», ни «железный занавес». А для борьбы с криминалом во Всемирной сети все инструменты имеются», — заключил Миронов.

Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивом российском сегменте интернета. В случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета Роскомнадзором сможет осуществляться централизованное управление — в определённом правительством РФ порядке, включающем в том числе меры по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета.

Читайте ранее в этом сюжете: Вступил в силу закон о Рунете