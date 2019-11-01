Исламабад, , 14:30 — REGNUM 1 ноября министерство иностранных дел Китая назвало разделение бывшего индийского штата Джамму и Кашмир на две союзные территории (Джамму и Кашмир и Ладакх) «незаконным и не имеющим силы».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил позицию своего ведомства по поводу вступления в силу решения Нью-Дели о лишении бывшего штата особого статуса (по статье 370 Конституции Индии) и разделе его на две союзные территории. По словам китайского дипломата, Индия бросает вызов суверенным правам и интересам Китая, пересматривая внутреннее законодательство и административное деление в одностороннем порядке. Как отметил Гэн Шуан, этот шаг индийской стороны не изменит того, что «соответствующая часть Кашмира находится под фактическим контролем Китая». Китайский дипломат также в очередной раз выразил общую с Пакистаном позицию о том, что Кашмир — это спорная территория, судьба которой должна решаться на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.