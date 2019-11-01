Киев, , 13:00 — REGNUM

Единственная реальная возможность восстановления Донбасса после агрессии Киева связана с самостоятельностью ДНР и ЛНР и их вхождением в состав России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 ноября, комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Как сообщалось ранее, чиновник заявил, что после завершения конфликта в Донбассе Россия должна будет выплатить Украине «репарации» на восстановление региона.

«Появление в лексиконе украинского министра слова «репарации» меня не удивляет. Хорошо известно, что украинские шовинисты работают в тесном контакте с шовинистами из Литвы, Латвии и Эстонии. Именно они давали «советы» украинским радикалам, когда те готовили дискриминационные законы по языку, образованию, в других сферах, где была поставлена задача «зажима» русского населения Украины.

Теперь, как мы видим, дошло дело и до «репараций» — явное развитие звучащих в Вильнюсе, Риге и Таллине претензий по поводу «компенсаций за оккупацию».

И претензии прибалтов, и украинская постановка вопроса о «репарациях» абсолютно неправомерны. Тем не менее и то, и другое вредоносно.

Вредоносность радикальных шовинистических режимов Латвии, Литвы и Эстонии руководство России в начале 2000-х годов недооценило, стало делать им «шаги навстречу», и они почувствовали, что руки и внутри своих стран, и на Украине у них развязаны. Соответствующие выводы о нашей неготовности серьёзно «давать по зубам» русофобам сделали и украинские радикалы.

Одним словом, многое упущено, но возможности продолжения борьбы за права русских и в Прибалтике, и на Украине, и в Донбассе сохраняются.

Уверен, что единственная реальная возможность восстановления Донбасса после агрессии Киева связана с самостоятельностью ДНР и ЛНР, их вхождением в состав России. Всё остальное, любые их «статусы» в составе Украины грозят этим республикам и их гражданам изничтожением», — отметил Михаил Демурин.