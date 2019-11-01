Токио, , 13:04 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов проведет 6 ноября в Москве встречу с заместителем главы МИД Японии Такэо Мори, на которой будут обсуждаться вопросы мирного договора между двумя странами и совместная хозяйственная деятельность на южной части Курильских островов. Об этом 1 ноября сообщает МИД Японии.

«В ходе встречи будет проведено обсуждение вопросов, которые связаны с мирным договором, и в том числе будет затронута тема совместной экономической деятельности на четырех северных островах (японское название российских южных Курил — прим. ред.)», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Отметим, предыдущая встреча между представителями РФ и Японии в таком же формате по этим вопросам состоялась в сентябре.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября первая группа туристов из Японии прибыла на остров Кунашир, входящий в состав Южных Курил.