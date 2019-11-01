Исламабад, , 14:12 — REGNUM Колонны оппозиционного «Марша свободы», двигавшиеся из нескольких городов Пакистана, соединились в столице страны Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, несколько колонн протестующих из городов провинции Синд Хайдарабад, Ношехрфероз, Навабшах, Матьяри, а также из Харипура в Хайбер-Пахтунхве достигли Исламабада, чтобы принять участие в массовой акции протеста и сидячей забастовке после пятничной молитвы. Ранее столицы Пакистана достигла главная колонна «Марша свободы» во главе с лидером оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлуром Рехманом.

Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».