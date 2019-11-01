Исламабад, , 14:10 — REGNUM 1 ноября Высокий суд Исламабада вынес предупреждение об оскорблении судебной власти специальному помощнику премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства и премьер-министра получила предупреждение суда из-за публичных заявлений о низком качестве судопроизводства и плохих условиях содержания подсудимых. Фирдоус Ашик Аван также обвинили в том, что она провела «антисудебную пресс-конференцию», во время которой сообщила о специальном слушании суда для облегчения участи тяжело больного экс-премьера Наваза Шарифа, отбывавшего тюремный срок.

По требованию суда пресс-секретарь правительства принесла публичные извинения и подтвердила, что не имела намерения оскорбить судебную власть.