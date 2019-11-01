Исламабад, , 14:08 — REGNUM В ходе подавления уличных демонстраций в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир в октябре жертвами индийских военных и полиции стали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на местные источники в индийском Кашмире.

В ходе массовых беспорядков и акций протеста, вызванных решением Нью-Дели лишить штат особого статуса и разделить его на две союзные территории, было убито не менее 10 человек, в том числе один подросток. 57 человек было ранено. В столице бывшего штата Сринагаре с августа закрыты основные мечети, в частности Соборная мечеть.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.