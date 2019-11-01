Москва, 1 ноября 2019, 12:57 — REGNUM ОБСЕ подтверждала, что Украина прежде срывала разведение сил и средств, заявил общественный деятель ЛНР Андрей Марочко. Об этом он сообщил 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, в посёлке Золотое остались десять членов радикальных организаций, выступающих против разведения сил.
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