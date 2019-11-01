Москва, , 12:57 — REGNUM ОБСЕ подтверждала, что Украина прежде срывала разведение сил и средств, заявил общественный деятель ЛНР Андрей Марочко. Об этом он сообщил 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У нас ситуация немного легче, чем в ДНР, потому что в участок разведения с нашей стороны не попадают населённые пункты, — сказал Марочко. — Попадают населённые пункты, которые временно подконтрольны Украине. Это населённый пункт Катериновка. Там люди боятся. Но не того, что украинские войска выйдут оттуда, а того, что они снова туда войдут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, в посёлке Золотое остались десять членов радикальных организаций, выступающих против разведения сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство радикалов покинуло Золотое — МВД Украины