Исламабад, , 14:29 — REGNUM Китайский ВПК (военно-промышленный комплекс) начал работу над двумя современными многоцелевыми фрегатами Type 054 A/P для ВМС Пакистана.

Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang. По данным агентства, на предприятии China shipbuilding trading company прошла церемония резки металла для двух фрегатов, предназначенных для ВМС Пакистана. На церемонии присутствовал коммандер ВМС Пакистана (эквивалентно капитану 2-го ранга ВМФ РФ) Азфар Хумаюн.

Как отмечает пакистанский источник, новые фрегаты будут оснащены современными противокорабельными ракетами, стрелково-пушечным вооружением, торпедными аппаратами, а также могут нести вертолеты морского базирования.