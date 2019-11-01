1 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Каждый год в Вепсском центре фольклора села Винницы Подпорожского района проходит межрегиональный фестиваль-конкурс знатоков вепсского языка «Вепсские дети» Vepsläižed lapsed. В этом году на мероприятии собрались дети в возрасте от 5 до 18 лет из Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия. Главная цель фестиваля – привлечь внимание к вепсскому языку и традициям коренных народов региона

Алина Нечаева, , 15:41 — REGNUM И хотя интерес к изучению культуры малочисленных народов области в последние годы постепенно растет, сохранение языка и его живое использование является серьезным вызовом как для Северо-Запада России, так для всей мировой культуры.

Вепсский праздник «Древо жизни — 2017» Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Еще с 2009 года водский и ижорский языки входят в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», а в 2017 году к этому списку присоединился вепсский язык. Количество носителей языков коренных народов Северо-Запада России — ижор, водь, вепссов — катастрофически мало.

По последним данным переписи, численность вепссов составляет около 5000 человек, ижор — порядка 250 человек, вожан — 64 человека, и далеко не все владеют языком своего народа. И данной проблемой озадачены как сами жители региона, так и руководство области, так как язык является одной из главных составляющих культуры малочисленных народностей.

«Проблема ослабления интереса к сохранению традиционной культуры, языка, образа жизни действительно существует, причем не только в нашем регионе. И решение данной проблемы должно быть комплексным — поддержка нужна и со стороны органов исполнительной власти, и самих представителей коренных малочисленных народов», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Вепсский с пеленок

Чтобы сохранить культуру, в особенности среди молодежи, в Ленобласти проводится обучение языкам детей, причем с самых ранних лет. Как рассказала председатель организации Ленинградская региональная общественная организация вепсской национальной культуры «Вепсария» Мария Лапикова, специальные курсы вепсского языка проводятся в детских садах и школах, что дает базу для изучения культуры народов региона.

«Мы можем оценить эффект как раз на таких мероприятиях как «Вепсские дети». Могу сказать, что знание языка с каждым годом лучше, прогресс ощущается, и радостно видеть, что с каждым годом количество детей, способных говорить и писать на вепсском растет», — поделилась Мария Лапикова.

Вепссы Gov.karelia.ru

Курсы вепсского, водского и ижорского языков для жителей Ленинградской области, в том числе взрослых, проводятся с 2014 года. Курсы вепсского языка проходят в местах традиционного проживания вепсов на территории Ленинградской области. Ежегодно обучение на курсах вепсского, водского и ижорского языков проходят около 160 человек.

Также в регионе действует мобильная школа коренных малочисленных народов Ленинградской области. В рамках школ проводятся лекции по истории, культуре, языкам и современным проблемам коренных малочисленных народов области. Также проходят практические семинары по народным промыслам, народным играм, танцам и национальному спорту коренных малочисленных народов. Причем несмотря на то, что данный проект запускался при поддержке области, со временем он получил широкую популярность, и сегодня мобильная школа получает поддержку из других бюджетных источников в виде грантов.

«Курсы для взрослых важны в том числе для того, чтобы на родном языке могли говорить все члены семьи. Побывав на мероприятиях, мастер-классах и курсах языков ребенок возвращается домой, и самое главное, чтобы дома, в семье ребенок слышал речь на родном языке, перенимал традиции и быт народа», — заявила Лира Бурак.

Ижоры Culture.ru

Язык для реальной жизни

Одной из инициатив по привлечению внимания к культуре коренных народов является идея об установке дорожных указателей на нескольких языках. В частности, речь идет о населенных пунктах, где проживают представители финно-угорских народов. Предполагается, что такая мера окажет положительное воздействие как на местных жителей, так и на туристов, которые посещают регион. В Республике Карелия, где также с давних времен располагаются поселения представителей финно-угорских народов, данная инициатива была поддержана.

По мнению ученого-этнографа, директора Центра коренных народов Ленинградской области Ольги Коньковой, сегодня региону необходимо больше литературы на языках коренных и малочисленных народов (а также двуязычных книг), поскольку языки являются ключом к изучению культуры населения Северо-Запада.

«Дело не только в том, что язык выступает не только средством общения. Он открывает мир фольклора, который является достоянием не только вепсов, ижор и вожан, а достоянием нашей земли», — рассказала Ольга Конькова.

Дети в национальных костюмах народа водь © Усть-Лужский дом культуры

Одной из последних инициатив стал выпуск журналистских материалов на языке коренного народа. С четвертого квартала 2019 года в региональной газете «Свирские огни» включен информационный раздел, посвященный коренным малочисленным народам области. Раздел выходит раз в месяц, причем текст написан на вепсском языке с переводом на русский. Возможно, со временем площадки на языках коренных народов появятся и в digital.