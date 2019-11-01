Вашингтон, 1 ноября 2019, 13:00 — REGNUM Резолюция спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о продолжении расследования импичмента Дональда Трампа сделана «в советском стиле», считает конгрессмен Маркуэйн Маллин. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере, объясняя, почему проголосовал против резолюции.
По словам политика, с самого начала расследование импичмента было исключительно попыткой отменить прошедшие президентские выборы.
Напомним, коллега Маллина, республиканец Грег Пенс, также счел попытки Пелоси добиться импичмента действиями «в коммунистическом стиле».