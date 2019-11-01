Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Георгий Гахария встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильей II. Об этом 1 ноября сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

Встреча состоялась в патриархии, где премьер находился около 10 минут. Георгий После встречи Гахария отказался давать комментарии журналистам.

Как сообщалось ранее, в Грузии большой резонанс получили последние события в Церкви. Напомним, 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного Синода грузинской православной Церкви. После заседания Синода стало известно, что владыка Петре (Цаава) был лишен патриархом архиерейского сана после того, как во время заседания митрополит обвинил Илию II в грехе мужеложства. Также стало известно, что Священный синод обратится к президенту Грузии с ходатайством о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.

31 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария находился с официальным визитом в Анкаре. После появления информации о скандальном заявлении митрополита Петре Гахария сделал специальное заявление. Премьер указал, что подобные обвинения в адрес патриарха является неприемлемым.

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