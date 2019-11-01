Москва, 1 ноября 2019, 12:42 — REGNUM В Совфеде назвали верхом цинизма желание Украины получить от России «репарации» на восстановление Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.
«Верх цинизма. Уничтожив за пять с лишним лет ведения боевых действий практически всю инфраструктуру Донбасса, требуют с России, которая вообще не является стороной конфликта, «репарации» на восстановление региона», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Сенатор также возмущен тем, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, «размечтавшись о «репарациях» (видимо, на Украине украдено всё, что можно), ставит телегу впереди лошади».
«Впереди еще очень непростой путь реализации Минских соглашений. Как пройти его с минимальными издержками — вот о чём должна думать новая украинская власть, а не выступать с нелепыми заявлениями», — сказал Клинцевич.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
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