Сеул, , 12:39 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отменил официальный визит в Мексику в связи с отменой саммита АТЭС, который должен был состояться в Чили. Об этом сообщает KBS со ссылкой на администрацию президента.

По их словам, южнокорейский лидер должен был посетить Мексику до проведения саммита АТЭС в период с 13 по 14 ноября. В рамках поездки также была запланирована встреча с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопес Обрадором.

Как отметили в администрации, власти Мексики с пониманием отнеслись к решению Мун Чжэ Ина отменить визит в Мехико.

Напомним, что в ноябре текущего года президент Южной Кореи примет участие в ряде международных мероприятий, включая саммит АСЕАН+3 и саммит стран Восточной Азии (EAS).

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