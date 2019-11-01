Анкара, 1 ноября 2019, 12:37 — REGNUM Начальник генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонную беседу по ситуации в Сирии с начальником генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером. Об этом 1 ноября сообщает Anadolu Ajansı.
«Глава генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер по телефону обсудил со своим российским коллегой (генералом Валерием Герасимовым) ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.
Также указывается, что стороны обсудили итоги первого совместного наземного патрулирования военных России и Турции на севере Сирии.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи заключили меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно ему, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике, а также военные России и Турции приступили к совместному патрулированию.