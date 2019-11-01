Москва, , 12:26 — REGNUM Лучшим доказательством невыполнения ФБК функций иностранного агента была бы их деятельность, отмечает адвокат Станислав Акимов, комментируя решение суда по иску фонда к Минюсту России.

Такое мнение юриста публикует в пятницу, 1 ноября, Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Напомним, Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил административный иск ФБК, тем самым отказавшись отменять решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября Минюст включил ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По словам и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Владимира Титова, решение о признании ФБК иностранным агентом принято в связи с наличием доказательств получения им финансирования из-за рубежа. Так, по его словам, «только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч в рублевом эквиваленте», в том числе из Испании.

Юристы ФБК пытались обжаловать данное решение суда в апелляционном порядке

«Когда спор из юридической плоскости выходит, то начинается хайп, пиар и самореклама. ФБК признан иноагентом, но теперь уже использует этот момент в своих целях. Главным доказательством было бы неполучение средств, но доказано обратное. Доказывать, что они не иноагенты, нужно было своей деятельностью», — отметил Станислав Акимов, комментируя ситуацию.

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