Анкара, 1 ноября 2019, 12:40 — REGNUM Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı.
Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.
Напомним, о скором совместном патрулировании 29 октября рассказал журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее сообщалось, что совместный патруль проверит 30-километровую зону безопасности на северо-востоке Сирии, откуда, согласно договоренностям в Сочи, должны были быть выведены курдские военизированные подразделения.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что это было сделано досрочно.