Анкара, , 12:40 — REGNUM Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı.

Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.

Напомним, о скором совместном патрулировании 29 октября рассказал журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее сообщалось, что совместный патруль проверит 30-километровую зону безопасности на северо-востоке Сирии, откуда, согласно договоренностям в Сочи, должны были быть выведены курдские военизированные подразделения.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что это было сделано досрочно.