Пекин, , 12:20 — REGNUM В Китае надеются, что Вашингтон обеспечат «справедливые, равноправные и недискриминационные» условия для нормальной деловой активности китайских компаний в Соединённых Штатах. Такое заявление на сегодняшнем брифинге, комментируя запрет МВД США на использование китайских беспилотников, сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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«Мы требуем, чтобы американская сторона перестала оперировать понятиями национальной безопасности, распространяя теорию о так называемой китайской угрозе и без веских причин оказывая давление на предприятия КНР», — подчеркнул дипломат, слова которого приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что власти Китая побуждают местные компании к внешнему сотрудничеству, но оно должно осуществляться «на основе соблюдения международных правил и местных законов и норм».

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Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что министерство внутренних дел США ввело временный запрет на использование беспилотников, произведённых в Китае или имеющих китайские комплектующие, увидев в них угрозу для инфраструктуры Соединённых Штатов.

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