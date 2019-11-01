Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Супруга президента США Меланья Трамп поделилась в своем твиттере фотографиями Белого дома, украшенного к Хеллоуину.

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Как всегда, комментарии к сообщению первой леди США содержат больше политических, нежели общих тем. Пока одни пользователи поздравляют Трампов искренне, другие желают, чтобы этот день принес президенту «не сладость, а гадость», и выражают надежду на скорый импичмент.

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Напомним, накануне минувшего Рождества Меланья Трамп подверглась жесткой политической критике из-за того, как она украсила к этому празднику президентскую резиденцию. Красные ели оппозиция сочла символом крови врагов Трампа.