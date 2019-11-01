Анкара, , 12:17 — REGNUM Вторая делегация из России прибудет в Анкару в течение 1 ноября. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

По данным агентства, данный приезд российских представителей обусловлен договоренностям в Сочи. На нем планируется обсудить тактические и технические вопросы, касающиеся Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, Турция приняла решение приостановить военную операцию «Источник мира» в Сирии после того, как 22 октября в Сочи Анкара и Москва подписали соглашение по урегулированию конфликта на сирийско-турецкой границе. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сохраняет за собой право возобновить операцию.

Первая российская делегация для обсуждения сирийского вопроса посетила Турцию 28 октября.

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