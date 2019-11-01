Москва, , 12:01 — REGNUM Закон об устойчивом интернете является запоздалой и весьма сдержанной реакцией на агрессивные действия США в сфере информационной политики. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«В 2018 году в сентябре месяце США в лице своего доблестного президента подписали Стратегию кибербезопасности Соединённых Штатов Америки. Где главным врагом объявлена Россия — она первая стоит в списке — и заявлено, что за мировую стабильность США будут бороться силой», — заявил Онищенко.

«Тот закон, что мы приняли сейчас по кибербезопасности, — это запоздалая реакция с лагом в один год, которая хоть как-то (даёт) реагировать. И это явно недостаточная мера, которую надо было принять. Законодательно это лишь просто определяет рамки для действий», — подчеркнул он.

С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета. В частности, закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором на безвозмездной основе оборудование, которое позволит ведомству при необходимости осуществлять централизованное управление сетью.