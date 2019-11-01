Бишкек, 1 ноября 2019, 12:00 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова медалью «Эрдик» («Храбрость»), сообщили 1 ноября в пресс-службе киргизского лидера.
Отмечается, что Курманкулов удостоен медали за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей.
Напомним, начальника ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов получил тяжелую травму головы во время беспорядков при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 7 августа.
С 12 августа сотрудник милиции находится в центре хирургии имени Бурденко. 4 сентября Курманкулов вышел из комы.
Читайте также: Вышел из комы глава ГУВД, раненый во время ареста экс-президента Киргизии