Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси почти два месяца действовала в «коммунистическом стиле», стараясь отменить результаты выборов 2016 года «под маской фиктивного процесса импичмента», считает конгрессмен-республиканец Грег Пенс. Процедуру импичмента он обсуждает на своей странице в твиттере.

После всех усилий такого свойства Пелоси «утверждает, что теперь она хочет добавить прозрачности в широко дискредитированный процесс», иронизирует конгрессмен.

Грег Пенс «Нужно признаться и объяснить американскому народу, почему она предпочитает провести секретное расследование, информация по которому утекает в прессу, а не позволить каждому конгрессмену участвовать в этом грубо ошибочном процессе».

Исправлять ошибку поздно, считает политик, на данном этапе можно только предполагать, что для Пелоси быть в оппозиции к Дональду Трампу важнее, чем работать от имени американского народа.

Грег Пенс «До тех пор, пока все члены Конгресса не смогут увидеть и сообщить своим избирателям, что происходит с «процедурой импичмента», я отказываюсь участвовать в этом фиктивном процессе».

Напомним, администрация Трампа также объявился инициированный демократами импичмент «фиктивным».