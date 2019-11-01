Вашингтон, 1 ноября 2019, 12:00 — REGNUM Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси почти два месяца действовала в «коммунистическом стиле», стараясь отменить результаты выборов 2016 года «под маской фиктивного процесса импичмента», считает конгрессмен-республиканец Грег Пенс. Процедуру импичмента он обсуждает на своей странице в твиттере.
После всех усилий такого свойства Пелоси «утверждает, что теперь она хочет добавить прозрачности в широко дискредитированный процесс», иронизирует конгрессмен.
Исправлять ошибку поздно, считает политик, на данном этапе можно только предполагать, что для Пелоси быть в оппозиции к Дональду Трампу важнее, чем работать от имени американского народа.
Напомним, администрация Трампа также объявился инициированный демократами импичмент «фиктивным».