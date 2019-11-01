1 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Российские власти не равняются на Китай, а просто уравнивают базовые условия для конкуренции успешных отечественных и иностранных компаний.

Марат Крайнов, , 11:53 — REGNUM Правительство России 25 октября поддержало законопроект, внесенный представителями всех фракций в Государственной думе РФ, о предустановке отечественных приложений на умные устройства, которые продаются в нашей стране: смартфоны, планшеты, умные телевизоры и т. д.

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Это означает, что теперь, доставая телефон из коробки, покупатель сможет сразу выбрать, какими браузером, картами, почтовым клиентом, голосовым помощником ему комфортнее пользоваться. Российским и иностранным сервисам будут предоставлены одинаковые условия. Например, на Android-смартфоны, помимо традиционно предустановленных сервисов американской компании Google и дополнительных приложений от компании-производителя, будут поставлены приложения от «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского» и т. д. Аналогичная ситуация с iPhone от компании Apple.

Одним из основных сторонников и лоббистов данной инициативы была Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая настаивала на недопустимости создания заведомых преимуществ для зарубежного софта. Предустановка российских приложений рассматривалась в качестве одной из мер дорожной карты по развитию конкуренции в России. Итоговая концепция ФАС о предустановке приложений помимо инициативы парламентариев предусматривает возможность удалять любые приложения. Исключение сделано только для сервисных приложений, без которых нарушается работа операционной системы.

В этом российские власти опираются на опыт других государств. Одной из первых стран, обязавших предоставить возможность удаления предустановленных приложений, стала Южная Корея. Власти страны внесли такую норму в 2014 году после того, как корейские пользователи получали «из коробки» новые мобильные устройства с несколькими десятками ненужных приложений без возможности их удаления. Профильные госорганы одной из самых высокотехнологичных стран мира, как и их российские коллеги, сочли это примером недобросовестной конкуренции.

В 2017 году вслед за Южной Кореей такое же решение приняло правительство Китая. Однако власти этой страны куда более радикальны в протекционистских мерах, чем их азиатский сосед. Китайцы еще раньше вовсе запретили все западные сервисы, предоставив преимущество китайским компаниям. Интересен факт, что почти все компании Китая производят гаджеты на основе операционной системы Android американской компании Google, но сервисы этой компании в стране недоступны. Как видим, это не является проблемой для развития технологий.

Российские власти в этой ситуации не равняются на Китай и не собираются запрещать западные сервисы, а просто уравнивают базовые условия для конкуренции успешных отечественных и иностранных компаний. Это означает, что окончательный выбор будет за пользователем.

Интересен факт, что не так давно Институт развития интернета (ИРИ) уже проанализировал рынок российских приложений и предложил список российских альтернатив иностранным приложениям, которые могли бы войти в правительственный реестр для предустановки на мобильные устройства. Результаты свидетельствуют о высокой готовности к предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, продаваемые в стране.