Пекин, , 11:48 — REGNUM МИД Китая не может дать официальное подтверждение информации о том, что готовится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны намереваются заключить торговое соглашение между двумя странами. Об этом 1 ноября на регулярном брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Я не знаю, откуда вы взяли такую информацию», — заявил Шуан в ответ на соответствующий вопрос западных журналистов.

Также он отметил, что ему только известно, что главы делегаций по переговорам по торговому соглашению между КНР и США (вице-премьер Китая Лю Хэ и представитель США на переговорах Роберт Лайтхайзер — прим. ред.) сегодня будут проводить очередные телефонные переговоры.

Кроме этого, по словам представителя китайского МИД, консультации по торговому соглашению идут по намеченному плану и продвигаются хорошо.

«Надеемся, что будут достигнуты договоренности, которые позволят устранить противоречия на равноправной и взаимовыгодной основе», — подчеркнул Гэн Шуан и добавил, что эта договорённость будет как в интересах КНР и США, так и в интересах всего мира.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter написал, что первая часть торговой сделки между США и Китаем будет принята после выбора нового места встречи лидеров государств.