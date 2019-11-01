Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приступило к работе 1 ноября. Об этом диппредставительство сообщает в своей официальной группе в соцсетях.

«Генеральное консульство Государства Израиль в Петербурге возобновило свою работу в обычном режиме», — говорится в объявлении.

Забастовку израильские дипмиссии в России начали в связи с заявлениями минфина Израиля о планах сократить расходы на их содержание. Сейчас переговоры продолжаются, а все представительства заработали в обычном режиме.

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