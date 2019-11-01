Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила глубокое уважение культуре и разнообразию Индии. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на заявление немецкого лидера в Президентском дворце Индии.

Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарила своего индийского коллегу премьер-министра Нарендру Моди за оказанный ей в Индии радушный приём. Канцлер ФРГ также отдала дань уважения лидеру национально-освободительного движения Индии Махатме Ганди и поднесла цветы к его мемориалу. Ангела Меркель и Нарендра Моди провели межправительственные консультации по ряду вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки. Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, таких как сельское хозяйство и социальное обеспечение.

Напомним, что Ангела Меркель прибыла в Индию 31 октября. Немецкий лидер покинет южноазиатское государство 2 ноября после поездки с делегацией немецких бизнесменов на предприятие Continental Automotive Components India Pvt Ltd в городе Гургаон, штат Харьяна.