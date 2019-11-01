Москва, , 11:37 — REGNUM России следует выпускать фильмы и видеоигры, с документальной точностью передающие хронологию событий современных конфликтов. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Не надо занимать оборонительную позицию. Государство должно быть внятным, спокойным и без истерики. Нужна программа работы против (информационной войны)», — заявил Онищенко.

По его мнению, России необходимо выпускать кинофильмы и видеоигры по мотивам современных политических конфликтов и войн, но с объективным представлением исторических событий.

«Не надо их людоедами преподносить. Их нужно показать в том виде, в каком они себя ведут в Афганистане, как они ведут себя в Сирии, что творили в Ираке. На документальных фильмах с исторической точностью, только превратив это в игру. И всем всё будет понятно», — отметил он.