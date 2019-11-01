Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Решение проголосовать за импичмент президента США Дональда Трампа далось конгрессмену Кендре Хорн с большим трудом. Своими переживаниями политик делится на своей странице в твиттере.

Капитолий

Кендра Хорн «Это решение не было легким, и этот голос не был голосом за импичмент. Это голос за то, чтобы создать четкие правила эффективных общественных слушаний и внятной прозрачности для американского народа».

По словам конгрессмена, вопросы, стоящие перед жителями США сейчас, очень серьезны, и лично она воспринимает их без предрассудков, а стремится исключительно взвешивать факты, «представленные в продуманной, справедливой и прозрачной манере».

Напомним, резолюция об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа была принята Палатой представителей 31 октября 2019 года.