Дамаск, , 11:22 — REGNUM

Дональд Трамп не самый выдающийся президент в истории США, но из глав этого государства за последние два десятилетия он лучший и для США, и для Сирии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 ноября, комментируя высказывания президента Сирии Башара Асада.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Асад заявил, что считает Трампа лучшим из президентов США, потому что тот является «наиболее прозрачным»: «что может быть лучше, чем откровенный враг?»

«Оценки, данные Дональду Трампу президентом Сирии, принципиальных возражений у меня не вызывают. Дональд Трамп, конечно, не самый выдающийся президент в истории США, но из президентов последних двух десятилетий он точно лучший — и для США, и с точки зрения интересов Сирии.

Думаю, однако, что отметить его стоит не потому, что он «прозрачен» — это, по моему мнению, не совсем так. Но Дональд Трамп действительно откровенен. И, действительно, откровенный враг — это, конечно, лучше, чем враг скрытный.

Эмоциональность высказывания Башара Асада понятна: США за последние десятилетия принесли много бед и Сирии, и Ближнему Востоку в целом. Сейчас, однако, эта эмоциональность может сыграть против самого Башара Асада, против интересов Сирии.

Прозрачность и откровенность — это точно не те качества, которые ценятся в американском истеблишменте. Но именно этот истеблишмент в настоящее время решает судьбу 45-го президента США. Между тем, в случае отставки Дональда Трампа и тем более при президенте из числа демократов, ситуация в Сирии и вокруг неё, вероятнее всего, обострится», — отметил Михаил Демурин.