Москва, , 11:15 — REGNUM Основная задача, которая стоит перед инициаторами импичмента президента США Дональда Трампа, — это нанести ему максимальный ущерб перед предстоящими выборами главы Белого дома, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Сама процедура импичмента достаточно сложная и продолжительная. Поэтому вероятность того, что она закончится до ноября 2020 года, когда пройдут выборы президента США, крайне маловероятна, — сказал Абзалов. — Также, как показывает практика, ситуации, когда одна партия получает контроль сразу над двумя палатами Конгресса США, очень редки. А для объявления импичмента нужно набрать две трети голосов в обеих палатах. В двухпартийной системе перевес в две трети также крайне маловероятен. Особенно с учетом системы избирательного законодательства США. Поэтому для того, чтобы провести полноценный импичмент, надо переманивать представителей противоположной партии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении зачитать стенограмму своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшей поводом для начала процедуры его импичмента, в прямом эфире телевидения.

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