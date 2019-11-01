Ла-Пас, , 11:45 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес заявил, что требования признать результаты выборов недействительными являются попыткой государственного переворота со стороны оппозиции, не признающей результаты голосования 20 октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Моралес подчеркнул, что игнорировать результаты выборов — это значит отвергать выбор целого народа, в связи с чем президент призвал оппозицию подготовить реальные предложения, соответствующие положениям Конституции страны.

«В Боливии уважается Конституция, в ней нет ни одной статьи, в соответствии с которой результаты выборов могли бы признаваться недействительными», — обозначил глава государства в ответ на заявление Национального комитета защиты демократии.