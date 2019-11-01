Москва, , 11:14 — REGNUM Дипломатическое представительство Израиля в Москве снова начало работу в своём обычном режиме после окончания забастовки израильских дипломатов. Об этом 1 ноября говорится официальном аккаунте посольства Израиля в России в социальной сети Facebook.

«С сегодняшнего дня посольство Израиля в Москве возобновляет свою работу в обычном режиме», — говорится в сообщении израильского диппредставительства.

Также в нем указано, что забастовка прекращена, и что часы работы посольства указаны на его сайте.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее посольство Израиля в Казахстане объявило о возобновлении своей работы.