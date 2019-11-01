1 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Какими бы ни были государственные интересы, вопросы сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке превосходят сиюминутные политические нюансы, поскольку являются основополагающими для всей человеческой цивилизации. Христианство в такой же степени является фундаментом ее, как и греческая античность и римское право. Без христиан Ближний Восток не будет тем, каким мы привыкли его видеть.

Станислав Стремидловский, , 11:03 — REGNUM Обычно государи делами религии в наше время не интересуются. Хотя бывают и исключения. Так, США во времена президентства Дональда Трампа стали волноваться вопросами религиозной свободы. Но это абстракция. В то время как президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратили внимание на конкретную проблему — защиту христиан на Ближнем Востоке.

Союзником Орбана и Путина в этом вопросе является Ватикан и лично папа Римский Франциск. Святейший отец очень внимательно следит за этой темой. И в принципе Святой престол считает важнейшими действия государственных деятелей, которые считают своей заботой и особой миссией сохранение христианского присутствия на Ближнем Востоке. По сути, она заслуживает присутствия в Царстве Небесном. Сегодня таковыми лидерами можно назвать Путина и Орбана. Вот и сейчас во время визита российского президента в Будапешт он вместе с венгерским премьером в очередной раз поднял эту проблему на важнейший мировой уровень. Отметим и то, что главы католической и православной Церкви страны не делят регион на конфессии. Во встрече приняли участие сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан, мелькитский патриарх Иосиф Абси, сирийский православный патриарх Игнатий Ефрем II и антиохийский православный патриарх Иоанн X. «Неспособность различных групп жить вместе в гармонии в странах Ближнего Востока является угрозой для дружеских отношений между различными группами во всём мире, — сказал ранее патриарх Абси. — Неспособность помочь Ближнему Востоку оставаться оазисом для разных религий для мирного совместного проживания создаст опасный исторический прецедент. Вскоре подобные конфликты начнут складываться в разных местах мира».

Владимир Путин и мелькитский патриарх Иосиф Абси перед началом встречи с главами христианских церквей Ближнего Востока. Kremlin.ru

Как заявил на встрече с патриархами Орбан, «много лет назад, особенно в Европейском союзе, мы много рассуждали: что же происходит на Ближнем Востоке, что же происходит с христианскими общинами на Ближнем Востоке, что нам нужно делать в этом отношении, что мы как политики должны сделать? Было много мнений на этот счет, было тяжело понять, что же всё‑таки сделать, какие действия действительно приведут к каким‑то результатам. Наконец я решил: наверное, самым оптимальным решением будет спросить тех, кто живет в этом регионе, спросить глав церквей, которые живут в этом регионе. Поэтому я регулярно пытался пригласить святейшеств к нашей встрече. Мы политики и хотим вас спросить, что мы должны действительно сделать в этом регионе, какие у вас потребности, которые нужно удовлетворить? Вот такая история, как мы решили провести сегодняшнюю встречу. Надеюсь, что сегодня у нас будет прекрасная возможность поговорить на эту тему. Мы увидимся лично, мы увиделись уже лично и теперь можем обсудить важные вопросы, что могут сделать политики, чтобы облегчить вашу жизнь в этом регионе. Поэтому большое спасибо за то, что приняли наше приглашение».

В свою очередь Путин отметил: «Прежде всего хочу поблагодарить господина премьер-министра за то, что он организовал эту встречу. С некоторыми из вас мы неоднократно встречались. Но сразу же хочу сказать, и вы это знаете: Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность. Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы знаем, и сейчас мы только что говорили об этом на встрече с представителями прессы, что, несмотря на то что Ближний Восток является колыбелью христианства, тем не менее сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока — это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить. Не может не беспокоить потому, и мы сегодня об этом на встрече с господином премьер-министром говорили, потому что в основе нашей собственной идентичности лежит христианская культура. И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами… Благодарю вас за внимание. И конечно, хочу вам передать самые наилучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Я с ним имел удовольствие сегодня разговаривать. Он знает о нашей встрече и просил всех вас от лица Русской православной церкви поприветствовать и пожелать вам всего самого доброго».

Владимир Путин и Виктор Орбан на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока. Kremlin.ru

Это великое дело. Какими бы ни были государственные интересы, вопросы сохранения христианского присутствия в регионе их исторического зарождения и обитания превосходят сиюминутные политические нюансы, поскольку являются основополагающими для всей человеческой цивилизации. Христианство в такой же степени является фундаментом ее, как и греческая античность и римское право. Без христиан Ближний Восток не будет тем, каким мы привыкли его видеть. Россия своей кровью сегодня защищает православных и католических сирийцев. Венгрия делает это на уровне Европейского союза, привлекая внимание региона, чья идентичность была сформирована христианами. Отдадим должное и американским католикам, в частности «Рыцарям Колумба», которые внесли огромный вклад в помощь иракским христианам равнины Ниневия. Хотелось бы надеяться, что и другие страны, сформированные христианством, начнут заботиться о своих родителях.