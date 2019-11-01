София, , 11:02 — REGNUM Причины, из-за которых из Болгарии был выдворен российский дипломат, назвал премьер-министр страны Бойко Борисов. Он сообщил об этом 1 ноября в интервью телеканалу bTV.

По словам Бойко, он не поддаётся давлению и когда другие страны — партнёры Болгарии, выдворяли российских дипломатов (например, по т.н. «делу Скрипалей»), София этого делать на стала.

«Но когда (российский) дипломат высокого уровня вербует моих начальников, то мы отреагировали мгновенно», — заявил Борисов.

Также он добавил, что этим Болгария продемонстрировала политическую волю и показала, как недопустимость вмешательства во внутренние дела страны, так и вербовки болгарских граждан.

«Надеюсь, российская сторона по достоинству оценит работу, которую мы провели», — сказал Бойко Борисов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября, после объявления персоной нон-грата российского дипломата, посольство России в Болгарии указало, что Москва из-за данного инцидента может принять ответные меры в отношении Софии.