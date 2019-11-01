Москва, , 10:58 — REGNUM В России ряд регионов из-за недостатка финансирования не успевает модернизировать системы горячего водоснабжения и подготовить их к переходу на закрытую схему подачи горячей воды в помещение. В этой связи предлагается разрешить городам и поселениям предложить свои сроки перехода. Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, соответствующий законопроект уже сегодня, 1 ноября, он намерен направить на согласование в правительство РФ, пишет «Парламентская газета».

Член Совфеда напомнил, что переход на закрытую схему горячего водоснабжения должен быть осуществлён до 2022 года, однако для этого необходимо модернизировать 70% систем, которые на сегодня являются открытыми.

«Предлагается убрать императивный срок и дать регионам гибкий механизм, при котором можно будет перейти на закрытые системы с учётом возможности и необходимости, например, если качество воды низкое», — приводит издание слова Купетова.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О теплоснабжении». Индивидуальные сроки перехода для каждого поселения и города, согласованные в региональными властями, закрепят в схемах теплоснабжения соответствующих территорий. Порядок определения сроков перехода на закрытые системы и согласования схем, согласно документу, утвердит правительство РФ.

Напомним, с 2022 года запрещается использовать открытые системы горячего водоснабжения в домах, подключённых к центральному отоплению. Вместо этого должны использовать закрытые системы, предусматривающие процесс теплообмена — вода для водопровода не смешивается с теплоносителем, а нагревается от воды из теплосети, за счёт этого она сохраняет стабильную температуру.