Москва, , 10:58 — REGNUM Поздравление судебных приставов с профессиональным праздником от премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовала пресс-служба правительства 1 ноября.

«Каждый день вы сталкиваетесь с непростыми и неоднозначными ситуациями, а иногда — рискуете здоровьем и жизнью, исполняя свой долг», — говорится в поздравлении Медведева.

Он также отметил важность той роли, которую играет служба для укрепления законности в России. Кроме того, премьер-министр страны подчеркнул, что от действий приставов зависит не только благополучие граждан, но и их вера в справедливость и закон, что непосредственно связано с авторитетом государства.

Напомним, День судебного пристава РФ отмечается 1 ноября с 2009 года. До этого приставы отмечали свой профессиональный праздник неофициально 6 ноября, приурочив к дате официального вступления в силу приказа о данной службе в 1997 году.