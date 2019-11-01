Сухум, , 10:49 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 31 октября ряд указов о назначении министров и председателей государственных комитетов. Фактически своими указами вновь избранный президент продлил срок полномочий почти всех министров, не утверждены лишь кандидаты на должности трех министров. Соответсвующие указы опубликованы на официальном сайтепрезидента Абхазии.

Президентский дворец Сухум, Абхазия © Алексей Колесников ИА Красная весна

Министерство здравоохранения и социального обеспечения возглавил Тамаз Цахнакия, образованные после упразднения министерств сельского хозяйства и туризма государственные комитеты возглавили экс-министры Амиран Какалия и Автандил Гарцкия.

В общей сложности продлены сроки полномочий шести министров. Ранее были переназначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. Пока неутвержденными остаются кандидатуры министров просвещения, экономики и юстиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру правительства. Согласно указам президента, в правительстве Абхазии действует 12 министерств вместо 15 из-за реорганизации ряда ведомств. Министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму были преобразованы в госкомитеты. Было образовано новое министерство, здравоохранения и социального обеспечения, которое было создано на базе министерств труда и здравоохранения.

Также ряд министерств получили другое название. Переименованы были министерство репатриации — оно стало называться министерством демографии и репатриации. Минобрнауки было переименовано в министерство просвещения.

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