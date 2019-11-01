Москва, 1 ноября 2019, 10:49 — REGNUM Отсутствие военного союза вряд ли помешает России и Китаю действовать совместно, если обстоятельства того потребуют, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Россия и КНР не планирует создавать военный союз.
Вассерман подчеркнул, что постоянные союзы могут слишком сильно влиять на политические обстоятельства обеих стран, и более того, расчёт на действующий союз сам по себе может подтолкнуть к каким-нибудь ошибочным действиям. Кроме того, эксперт констатировал, что Российская Федерация и Китай даже поодиночке сильны настолько, что никто не захочет на них нападать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Сергея Лаврова, Россия не планирует создание военного союза с Китаем. При этом он подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая никогда ещё не были «на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах»,
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