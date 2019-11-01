Москва, , 10:49 — REGNUM Отсутствие военного союза вряд ли помешает России и Китаю действовать совместно, если обстоятельства того потребуют, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Россия и КНР не планирует создавать военный союз.

Вассерман подчеркнул, что постоянные союзы могут слишком сильно влиять на политические обстоятельства обеих стран, и более того, расчёт на действующий союз сам по себе может подтолкнуть к каким-нибудь ошибочным действиям. Кроме того, эксперт констатировал, что Российская Федерация и Китай даже поодиночке сильны настолько, что никто не захочет на них нападать.

«Каждая из этих стран обладает серьёзным ядерным потенциалом, способным образумить любого агрессора, — сказал Вассерман. — Словом, и без постоянного военного союза каждая из этих стран способна обеспечить свою безопасность. Ну, а что происходит, когда слишком надеются на союзников, видно по примеру западноевропейских стран. Не так давно министр обороны ФРГ попыталась отправиться в Грецию на военном вертолёте. И несколько вертолётов подряд просто сломались. И оказалось, что вообще авиация вооружённых сил Германии практически небоеспособна. И никого в Германии это не напрягает, так как все считают, что если что-то случиться, то воевать будут США. Это тоже показывает, что слишком постоянный военный союз может быть опасен даже не в военном, а в моральном отношении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Сергея Лаврова, Россия не планирует создание военного союза с Китаем. При этом он подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая никогда ещё не были «на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах»,

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