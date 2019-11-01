Манила, , 10:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин может посетить Филиппины с официальным визитом в 2020 году. Об этом сообщал руководитель департамента по связям с общественностью администрации филиппинского президента Мартин Анданар.

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«Мы надеемся, что уже в будущем году состоится визит Путина», — приводит ТАСС слова Анданара.

Представитель администрации президента Филиппин напомнил об имеющихся между двумя странами договоренностях о сотрудничестве, в том числе в сфере сельского хозяйства, медицинской промышленности, инфраструктурных проектах.

Напомним, ранее о первом визите президента России Владимира Путина на Филиппины по приглашению президента Родриго Дутерте сообщил посол России на Филиппинах Игорь Ховаев. Дипломат отметил, что российский лидер принял это приглашение с благодарностью. Однако сроков визита посол не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ФилиппинРодриго Дутерте посетил в России с визитом с 1 по 5 октября. По приглашению президента России Владимира Путина глава государства принял участие в заседании Валдайского клуба в Сочи.

Предыдущий официальный визит филиппинского лидера в Россию состоялся в мае 2017 года, однако тогда Дутерте был вынужден прервать его и срочно возвратиться на родину из-за чрезвычайного положения в провинции Минданао.

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