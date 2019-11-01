Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении зачитать стенограмму своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшей поводом для начала процедуры его импичмента, в прямом эфире телевидения. Он заявил об этом 1 ноября в интервью изданию Washington Examiner.

«В определенный момент я собираюсь зачитать — возможно, это будет «беседа у камина» в прямом эфире по телевидению — стенограмму разговора (с украинским президентом, которая стала поводом для начала процедуры импичмента)», — заявил Трамп и добавил, что он зачитает данный текст, так как люди должны услышать это.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александер Виндман сообщил, что в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского был пропущен ряд высказываний, имевших место во время беседы.