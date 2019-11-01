Москва, , 10:16 — REGNUM Кампания импичмента не преследует цели обязательного отрешения президента США Дональда Трампа от должности, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Основная цель процедуры импичмента — дискредитация Трампа в рамках избирательной кампании, — сказал эксперт. — Импичмент — это долгосрочный процесс, который будет в фокусе внимания, будет новостью номер один, будет публично освещаться в течение нескольких месяцев. Понятно, что всё это может нанести колоссальный репутационный урон Трампу и Республиканской партии. Именно на этом строится весь расчёт, и задача демократов состоит в том, чтобы максимально ослабить позиции Трампа накануне активной фазы президентской избирательной кампании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сам Трампа назвал решение палаты представителей американского конгресса об официальном начале процедуры импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю!».

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