Москва, 1 ноября 2019, 10:16 — REGNUM Кампания импичмента не преследует цели обязательного отрешения президента США Дональда Трампа от должности, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сам Трампа назвал решение палаты представителей американского конгресса об официальном начале процедуры импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю!».
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